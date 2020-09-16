"Обсуждаем чартеры на следующий год", — сказала она.

Сливина также добавила, что вместе с Бурятией власти Иркутской области обсуждают запуск чартеров с туроператором TUI (в 2020 году такой проект с этой компанией был реализован лишь в Бурятии — ИФ).

Министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова пояснила журналистам, что регион летом и осенью принял 10 чартеров от TUI, на которых прилетели 1422 человека. По ее словам, стоимость пакетного тура в Бурятию оказалась рекордно низкой — от 33-35 тыс. рублей на человека.

Сливина добавила, что в этом году от туристов, которые прилетали в Иркутск на регулярных рейсах, поступали запросы на отдых не только на Байкале, но и в глухой тайге, где можно ловить рыбу и охотиться. Сейчас, по словам Сливиной, власти работают над запуском оригинального турпродукта "Свадьба на Байкале".

В целом, как отметила Сливина, коронавирус и связанные с ним ограничения (в Иркутской области они снимались позже, чем в Бурятии — ИФ) негативно сказались на туристической отрасли региона. В летний сезон регион принял 663 тыс. туристов, что на 48% меньше показателей 2019 года.