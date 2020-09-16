Надзорное ведомство на основании обращений жителей Листвянки проверило законность возведения гостиничных комплексов "Байкал Хан" и "Мандарин" и установило, что объекты расположены на территории Прибайкальского национального парка, построены с нарушением градостроительных и экологических норм, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

"Строения фактически являются самовольными, владельцами в установленном порядке не были получены разрешения на строительство, не проводились государственная экологическая экспертиза, необходимые инженерные изыскания", — говорится в сообщении.

Природоохранной прокуратурой были поданы в суд иски о сносе строений, поскольку "выявленные нарушения неустранимы и невозможно организовать законное использование данных туристических объектов".

"Представленные прокуратурой доказательства убедили суд в законности требований. Решениями Иркутского районного суда исковые заявления удовлетворены", — говорится в сообщении.

Судебные решения не вступили в силу. Владельцы "Мандарина" уже принимают меры по сносу самовольных построек.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов, поскольку отсюда начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, в том числе по исторической Кругобайкальской железной дороге.