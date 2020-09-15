"Выражая мнение входящих в ее состав 23 ведущих российских авиакомпаний и авиапредприятий, АЭВТ просит министерство транспорта РФ обратиться в правительство с предложением о продлении действия моратория на банкротство на 6 месяцев", — говорится в тексте соответствующего письма на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха, опубликованного на сайте ассоциации.

Ассоциация констатирует, что чрезвычайное негативное влияние пандемии на экономику очевидно, оно продолжает ощущаться.

"В особенности это касается авиационной отрасли, в которой уровень авиационных перевозок в полной мере не восстановился", — отмечается в обращении.

Мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий правительство РФ объявило на период с 6 апреля по 6 октября 2020 года в качестве одной из основных антикризисных мер. Чтобы сохранить возможность выплачивать дивиденды и проводить buyback, нужно отказаться от моратория: этим правом воспользовалось значительное количество публичных компаний.

В начале осени первый вице-премьер Андрей Белоусов дал ведомствам во главе с Минэкономразвития поручение "проанализировать наличие обстоятельств, являющихся основанием для продления срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников", сообщал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Минэкономразвития, действительно, получило такое поручение, в настоящее время вопрос планируется проработать с учетом позиций регионов, ФОИВ и заинтересованных сторон", — подтвердил "Интерфаксу" замминистра экономического развития Илья Торосов, курирующий проблематику банкротств.