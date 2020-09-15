"В связи с благоприятным прогнозом погоды и ожидаемым увеличением пассажиропотока 16 сентября года на курортных направлениях назначены дополнительные поезда", — говорится в пресс-релизе.

Электропоезда пойдут из Калининграда в Зеленоградск, Пионерский курорт и Светлогорск.

При этом в социальных сетях люди сообщают, что температура воды в море по-прежнему плюс 18 градусов. Они купаются и загорают, выкладывая в сети соответствующие фотографии.

Калининградская желдорога несколько раз за прошедшее лето назначала дополнительные электропоезда в приморские курорты.