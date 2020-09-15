"В программу нового регионального туристического маршрута войдут посещение музея имени Льва Толстого и старейшей дилижансной станции в Железноводске, винодельческого хозяйства почетного винодела России Виталия Бартака, горы Верблюд, а также объектов турпоказа в Пятигорске и селе Прикумском", — говорится в сообщении.

В основе концепции формируемого маршрута лежит идея объединения агротуризма и культурно-познавательного отдыха, поэтому в него будут включены разные по формату объекты и достопримечательности. Кроме того, гостям и жителям Ставропольского края будут показывать малопосещаемые сегодня туристические локации региона.

Отмечается, что в формировании нового маршрута примут участие туроператоры и турагенты Пятигорска, Железноводска, Ставрополя и других городов региона. Его запуск состоится до конца сентября 2020 года.