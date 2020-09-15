"Украинские туристы из Закарпатья Аттила и Виктория Лях отправились вместе с дочкой на отдых в Анталью. Спустя 6 дней отпуска мужчина обратился к врачу с жалобами на слабость и ломоту в теле. После получения положительного результата теста на COVID-19 мужчина был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, пациенту становилось все хуже, и он скончался", — пишет издание.

Как рассказала подруга жены Аттилы Ирина Гуцол в Facebook, страховая компания долго отказывалась покрывать стоимость репатриации на Украину, поскольку у застрахованного "отсутствует расширенная программа страхования COVID-19". Посол Украины в Турции Андрей Сибиха ответил на публикацию, посоветовав родственникам погибшего обратиться за помощью в украинское консульство в Анталье.

Позже Гуцол написала, что проблему удалось решить и туроператор вместе со страховой компанией репатриировали тело туриста. Собранные женой Аттилы средства будут потрачены на компенсацию расходов во время его лечения в турецкой больнице, которые не включены в страховку.

Между тем, турецкие СМИ выдвигают разные версии о том, где мог турист заразиться коронавирусом: на Украине или в Турции.

"Согласно полученной информации, первые симптомы коронавируса у туриста появились сразу после прилета в Турцию, однако мужчина не придал им большого значения. Соответственно, скорее всего, Аттила Лях заразился на родине", — заключили в Yenicag Gazetesi.