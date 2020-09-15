"Снижение числа туристов будет от 50 до 70%. Мы еще посчитаем и уточним, но на 50% снижение будет точно, потому что деловые туристы к нам не приехали в связи с отменой мероприятий из-за пандемии", — сказала Вишневская.

По ее словам, ограничения пришлись как раз на те месяцы, когда в регионе проходит много деловых мероприятий.

Вместе с тем, добавила она, сейчас начинается восстановление отрасли.

"Мы сейчас максимально принимаем меры, чтобы восстановить поток, чтобы презентовать регион, презентовать новые туристические продукты, в том числе онлайн", — подчеркнула Вишневская.

По ее словам, в среднем туристический поток ежегодно составляет около 600 тыс. человек, 65% из них — это деловые туристы. В 2019 году туристы потратили в регионе около 5,5 млрд рублей. Основной статьей расходов стала покупка продуктов питания.