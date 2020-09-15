"Санатории и гостиницы края посетило около 300 тысяч человек. В настоящее время в санаториях края забронировано более 28 тысяч путевок", — говорится в сообщении.

По данным министерства, до конца года загруженность санаториев и гостиниц в курортных городах региона будет выше, чем в минувшем году.

"Анализ состояния бронирования путевок на лечение и отдых позволяет прогнозировать, что с сентября и до конца года их загрузка превысит показатели соответствующего периода 2019 года, в том числе за счет отложенных с весны путевок", — поясняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, санатории по решению правительства РФ не могли принимать отдыхающих с 28 марта до 1 июня. Эта мера была принята для предотвращения распространения коронавируса.

С 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризма и Роспотребнадзор.

Курортный сезон стартовал в регионе Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край) 10 июля. Однако до сих пор не все санатории возобновили работу.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 санаторно-курортных организации, большинство из них находятся Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.