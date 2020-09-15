Обращение было направлено в начале сентября, следует из письма главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Копия письма опубликована на сайте АЭВТ во вторник.

Из письма также следует, что в августе Минтранс просил поддержать установление нулевого НДС на внутренние перевозки Минфин РФ, однако тот не поддержал это предложение.

Официальными комментариями ведомств "Интерфакс" не располагает.

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково") облагаются НДС в размере 10%. Льготная ставка была введена для поддержки отрасли в 2016 г., согласно текущей редакции Налогового кодекса, ее действие продлится до конца 2020 г. Для внутренних рейсов в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток предусмотрена отдельная льгота: до 2025 г. налог на них нулевой. Также с 2019 года нулевым НДС облагаются межрегиональные авиаперевозки в обход МАУ — это решение не было ограничено сроком.