"У нас есть план: D мы открыли полностью, С мы планируем открыть весной следующего года", — сказал Никулин журналистам во вторник.

"Все бюджеты, все планы, все свои стратегии мы пересчитываем, исходя из этой пандемии. Все то, что мы планировали в декабре прошлого года, мы пересмотрели в мае, еще раз пересмотрели в августе и сейчас еще раз смотрим, какие есть тенденции, какие особенности в мире, как в зависимости от условий пандемии в каждой стране возобновляются авиаперевозки. И мы на основании этого строим свои планы по открытию терминалов и так далее", — пояснил Никулин.

Терминал С был закрыт в марте на фоне решения правительства РФ ограничить международное авиасообщение. Параллельно "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов D и E. С тех пор внутренние рейсы обслуживались через терминал B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, — через F. В конце июля, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в города Турции, Лондон и Занзибар, "Шереметьево" открыло D.

К пассажиропотоку уровня прошлого года — 50 млн пассажиров — "Шереметьево" надеется выйти летом или в сентябре следующего года, сказал Никулин. "Конечно, большую роль в этом играет и наличие вакцины от коронавируса, и в целом ситуация в мире с пандемией", — добавил топ-менеджер.