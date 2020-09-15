"21,5 млн пассажиров мы перевезем в этом году. Это та цифра, на которую мы ориентируемся", — сказал Никулин журналистам во вторник. В 2019 году "Шереметьево" обслужило почти 50 млн человек.

В августе, по его словам, аэропорт обслужил 2,3 млн пассажиров (против 1,4 млн в июле), сентябрь "выдерживает примерно такую же динамику" — за две недели перевезено около 1 млн человек.

"Нас сильно выручает авиакомпания "Россия", потому что они на туристических направлениях большой объем сейчас делают совместно со своим туристическим оператором", — отметил Никулин.

В мае он сообщал, что около 65% мест стоянки самолетов в "Шереметьево" было заполнено не летающими из-за пандемии судами. С тех пор, по его словам, ситуация заметно улучшилась.

"Сейчас еще достаточно большой объем самолетов находится в законсервированном состоянии, но этот процент уже гораздо меньше. Порядка 35-40%, наверное, стоянок у нас занято воздушными судами, которые не участвуют сейчас в регулярной деятельности", — сказал топ-менеджер.