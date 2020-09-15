"Развитие туристического потенциала как территории Приэльтонья, так и всей Волгоградской области требует комплексного подхода и господдержки. А уникальные целебные свойства озера Эльтон — прекрасная природная основа для создания здесь современного санаторно-курортного кластера", — сказал Блошкин.

Он отметил, что в рабочую группу включены все заинтересованные структуры от депутатов и представителей профильных комитетов администрации региона, органов местного самоуправления до руководителей санатория "Эльтон" и природного парка "Эльтонский".

"По мере необходимости будем дополнительно привлекать экспертов-профессионалов и, конечно, обсуждать ключевые вопросы с общественностью. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших соотечественников и зарубежных гостей узнали о красоте, богатстве и разнообразии нашего края. Развитие туризма — одна из мощных движущих сил региональной экономики, и наша общая цель — эффективно использовать имеющиеся возможности", — добавил Блошкин.

По данным пресс-службы облдумы, одна из задач рабочей группы — повышение транспортной доступности объектов Приэльтонья.

На сегодняшний день до курортной зоны можно добраться только на автомобиле. В 2020 году продолжается капитальный ремонт магистрали, ведущей к Эльтону, но назрела необходимость организации железнодорожного сообщения. Соответствующие перспективы власти неоднократно обсуждали с руководством РЖД.

В частности, АО "Волгоградтранспригород" рассматривает возможность пустить пригородные поезда по маршруту Волгоград-Эльтон. При этом необходимо решить ряд организационно-технических вопросов, в том числе, касающихся загрузки маршрута, его частичного субсидирования, чтобы обеспечить ценовую привлекательность для туристов.