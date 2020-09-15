Теперь пассажиры, планирующие перевозку домашнего животного (птицы или служебной собаки) на рейсах "Аэрофлота" между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России должны заплатить 5 тыс. рублей вместо 3,75 тыс., как было ранее. По этой цене перевозка осуществляется как в салоне самолета, так и в багажном отсеке.

За перевозку питомца из США рейсами "Аэрофлота" в салоне придется заплатить 9 тыс. рублей, вместо 5,6 тыс., а в США, от/до Кубы, от/до пунктов Азии – 10,68 тыс. рублей (вместо 6,67 тыс. рублей). Исключение составляют рейсы между регионами азиатской части России и странами Азии.

За размещение в багажном отсеке на этих маршрутах цена выше – 15 тыс. рублей из США, а в США, от/до Кубы и от/до пунктов Азии – 17,8 тыс. рублей.

При этом тариф на перевозку питомцев на всех прочих международных рейсах остался прежним – 6675 рублей, вне зависимости от места размещения (багаж или салон).

В "Аэрофлоте" напомнили, что пассажир, планирующий взять с собой в поездку питомца, должен сообщить об этом при бронировании, покупке авиабилета или по телефонам контакт-центра перевозчика не позднее, чем за 36 часов до вылета. Перевозка животных производится только с согласия авиакомпании.

С 15 сентября "Аэрофлот" ужесточил правила провозки домашних животных на борту самолета. Теперь один совершеннолетний пассажир сможет взять в поездку только одного питомца, за исключением котят и щенят. Их можно перевозить в пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает 8 кг.