"Ранее с владельцами гидротехнического сооружения была достигнута договоренность на использование воды из Церковного озера, после чего удалось увеличить интервал подачи воды потребителям. Но спустя месяц вода в озере закончилась. Причиной осушения водоема специалисты называют длительное отсутствие осадков", — сообщил Сорокин на странице компании в Instagram.

По его словам, на сегодняшний день на центральном водозаборе Геленджика остановлены 26 скважин из 35, что составляет 74% рабочего оборудования.

В связи со сложившейся ситуацией водоснабжение на курорте вновь осуществляется по строгому графику — 1,5 часа в сутки. Власти призывают жителей и гостей Геленджика призывают расходовать ресурс экономно.

"Сейчас озеро абсолютно сухое. Оно подпитывается дождями, других источников подпитки у озера нет. Те дожди, которые прошли недавно, не затронули горную часть", — отметил Сорокин.

Дефицит чистой питьевой воды — многолетняя проблема для Новороссийска и Геленджика, получающих ее по единственному магистральному водопроводу из Крымского района Кубани. Троицкий групповой водопровод, построенный в 1970-х годах, в настоящее время выработал свой ресурс.

Проектная производительность водопровода — 200 тыс. кубометров в сутки, но сегодня максимальная мощность не более 140 тыс. кубометров. При этом за последние пять лет произошел значительный рост потребления. Только в Геленджике — на 60%, в целом по краю — на 11%. Растет и поток туристов на курорты.

Проблему водоснабжения черноморского побережья губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсуждал с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, а также с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в ходе его визита в Краснодар 1 сентября.

По мнению Кондратьева, выходом из ситуации может стать строительство третьей нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 90 км — от станицы Троицкой до Геленджика или возведение нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом.