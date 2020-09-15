"К факторам, сдерживающим развитие туризма, можно отнести и необходимость получения иностранными туристами дополнительного разрешения, срок рассмотрения которого составляет более 30 рабочих дней. Для решения данной проблемы было бы целесообразно инициировать единый пропуск на территории Северо-Кавказского федерального округа для посещения туробъектов, расположенных в пределах пограничных зон", — сказал премьер в ходе заседания регионального парламента в Магасе во вторник.

Глава ингушского правительства предлагает максимально сократить сроки выдачи пропусков для иностранцев, приезжающим с туристическими целями, рассмотреть возможность выдачи одноразового пропуска при въезде в пограничную зону со сроком на один день.

"Просил бы депутатов подключиться к проработке путей решения обозначенной проблемы. Туризм является приоритетным направлением развития, реализация запланированных мероприятий позволит диверсифицировать экономику, образовывая отрасли, которые обслуживают индустрию туризма, обеспечив рост занятости, доходов населения и налоговых поступлений", — отметил Сластенин.

По его мнению, увеличение турпотока требует дальнейшего развития туристической инфраструктуры и главным образом всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архми", где инвестором за счет собственных средств введен в эксплуатацию ряд объектов спортивной и развлекательной инфраструктуры.

Вместе с тем проект создания упомянутого курорта предусматривал участие средств федерального бюджета. Этот вопрос остается до настоящего времени нерешенным, работа в данном направлении является ключевой задачей правительства в сфере развития туризма.

В 2019 году в рамках развития туристической инфраструктуры в горном Джейрахском районе был дополнительно открыт медицинский центр санаторно-курортного направления "Синай", также проведена работа по техническому перевооружению канатной дороги.

Накануне в Джейхраском районе Ингушетии состоялось открытие новых зон отдыха для российских и иностранных туристов. Они построены и в высокогорном селе Бейни в рамках проекта активиста, победителя форума "Машук-2019" Адама Евлоева "В гостях у гор", реализованного за счет гранта Федерального агентства по делам молодежи.

По данным пресс-службы Минприроды, зоны отдыха включают в себя беседки с национальным орнаментом и цитатами из ингушской литературы, лавки для сидения, приспособление для мусорного мешка и костровую зону. Экоактивистами созданы шесть благоустроенных площадок в различных местах горной местности.