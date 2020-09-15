Авиакомпании страны в прошедшем месяце перевезли в общей сложности 45,5 млн пассажиров, что на 25,6% меньше, чем за тот же месяц 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая. При этом темпы сокращения замедлились по сравнению с 34,1% в июле.

В том числе на внутренних маршрутах было перевезено 45,35 млн пассажиров, что является самым высоким ежемесячным показателем в этом году, отмечает агентство "Синьхуа". В связи с продолжающимся распространением COVID-19 в мире объем международных пассажирских авиаперевозок остался на низком уровне и составил 189 тыс. пассажиров.

Уровень пунктуальности полетов китайских авиакомпаний в прошлом месяце составлял 78,1%.