"Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ потратили за границей 5,7 млрд руб., что на 77% ниже, чем в июне-августе 2019 года. Число транзакций превысило 3 млн, это на 54% меньше, чем за тот же период годом ранее. Абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что для анализа использовались транзакции владельцев 125 тыс. карт, выпущенных банком.

"Самыми популярными направлениями у россиян в этом году стали Турция, Испания и Италия. Также в первую десятку вошли Белоруссия, США, Франция, Германия, Великобритания, Кипр, Финляндия. В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 3,5 млрд руб. (снижение на 79%), а количество транзакций сократилось на 72%", — сообщили в пресс-службе.

Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций клиентов ВТБ в стране вырос в 164 раза. Всего россияне потратили в Турции за лето 611 млн рублей. Увеличился объем расходных операций в августе и в тех странах, которые пока не открыли границы для россиян: в 2,9 раза – в Италии, в 1,3 раза – во Франции. На две трети выросли траты в Испании, на 55% — в Германии. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в два раза (+119%).

По данным банка, наименее значительно снизились затраты россиян за рубежом в супермаркетах и АЗС – на 72% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 94% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные услуги. На 93% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей, также на 92% "просел" сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне, которые оставались за границей во время карантина или временно проживают за рубежом, продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 12% от прошлогоднего, на гостиницы – 14%.