"Туристическая отрасль и ее развитие для нас очень важны. Несмотря на все ограничительные мероприятия в два посткарантинных месяца июль и август мы увидели насколько регион востребован. Насколько большой спрос на услуги. Но мы увидели, что людей и компетенций нам не хватает", — рассказал Алиханов.

По его словам, без этих составляющих будет проблематично реализовывать новые проекты в сфере гостеприимства. Тем более, что есть вопросы и к тому, какие новые идеи будут предложены к реализации, какое влияние они окажут на развитие туристического потенциала области.

Губернатор отметил, что последние годы регион находится в туристических топах страны. Но межрегиональную конкуренцию никто не отменял и надо стараться быть лидерами. И здесь основные надежды связываются с новыми проектами, которые могут помочь оставаться в лидерах.

"В частности у нас есть программа по восстановлению объектов культурного наследия. Там есть ряд вызовов и проблем, на которые мы пока не имеет ответов. И сегодня нам нужны подсказки и советы. И люди, что здесь собрались, нам могут помочь в этом", — отметил Алиханов.

При этом компетенции и кадры, необходимые для развития сферы гостеприимства и реализации новых проектов могут появиться в области благодаря внешнему и внутреннему фактору, добавил губернатор.

"Наш регион в плане миграции может привлекать мастеров гостеприимства. Поэтому, так сказать, импорт человеческого капитала может быть путем решение этой проблемы. Но и развитие собственной образовательной базы тоже является одним из направлений для реализации проектов", — заключил глава области.

Как сообщалось, за два месяца лета, с 28 июня по 27 августа, Калининградскую область посетило примерно 270 тыс. человек. Турпоток превысил летний сезон 2018 года, когда регион принимал матчи Чемпионата мира по футболу.