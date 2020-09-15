"Завтра, 16 сентября, вновь открывается для посетителей выставка "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", а с 17 сентября — проект "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан"", — говорится сообщении пресс-службы.

26 августа экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее были закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате ливня в Москве.

Картины, находившиеся в залах, не пострадали, сотрудники музея смогли оперативно их снять, что помогло защитить их от воды. Причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала сильного дождя. В результате протечки под наблюдением специалистов находятся около 10 работ, их сохранности ничего не угрожает.