"12-14 сентября состоялась финальная стратегическая сессия акселерационной программы Всероссийского конкурса на создание ТРК и развитие экотуризма. 36 команд-финалистов из 32 регионов, представлявшие 97 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), презентовали свои конкурсные проекты – концепции мастер-планов туристско-рекреационного кластера", — рассказали в агентстве.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, с помощью собранных концепций и проектов можно развить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране.

"Сегодня мы уделяем особое внимание экологии и экологическому туризму. Мы многое делаем для того, чтобы вывести туризм на более высокий уровень, прокачать его, поднять на ту высоту, которую он заслуживает. Проекты, которые дошли до финала, действительно самые сильные и продвинутые. Очень важно поддержать их на всех этапах и на этой базе создать механизмы дальнейшего развития всех ООПТ России", — цитирует его словам пресс-служба агентства.

Как отметили в "Центре", более 200 человек приехали в Москву из всех регионов страны. Каждая команда в течение 10 минут должна была ярко и подробно представить свой проект регионального туристско-рекреационного кластера, отразив в выступлении не просто перечень местных достопримечательностей, а суть предлагаемого туристского продукта: цели и задачи, его целевую аудиторию, объекты показа, финансовую составляющую и даже объем необходимых инвестиций и сроки окупаемости проекта.

Участники конкурса представили проекты ТРК "Горная Хакасия", "Катунь", "Арктический. Плато Путорана", "Байкал Драгоценный", "Большая Валдайская тропа", "Киты Охотского моря", "Волжская Ривьера", "Заповедная Камчатка. Земля людей, вулканов и лосей", "Девственные леса Коми", "Сердце Башкирии", "Камское Устье" и другие.

"Мы не ожидали, что к Всероссийскому конкурсу будет такой большой интерес. Сейчас как раз то время, когда люди, работающие с внутренними потоками туристов, оказались готовы выйти на новый уровень, а мы лишь помогли им аккумулировать свои возможности и направили их в нужное русло. Мы увидели востребованность нашей идеи и приняли решение сделать конкурс ежегодным", — заявила во время конкурса генеральный директор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Оператор конкурса также сообщил, что 10 территорий-победителей станут известны 16 октября.

"Я уверен, что в оставшееся время до финала конкурсантам удастся отшлифовать свои работы. А десятку победителей ждет еще образовательный модуль, в рамках которого их проекты получат новую огранку и, надеюсь, станут открытиями следующего года", — заключил генеральный директор агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский.