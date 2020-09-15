Перелеты в Хабаровск из аэропорта "Шереметьево" запланированы с 1 октября четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. С 27 октября — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Перелеты в Хабаровск из петербургского аэропорта "Пулково" авиакомпания планирует начать 26 октября и осуществлять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

По данным Росавиации, в 2019 году компания Nordwind перевезла 5,5 млн пассажиров (рост на 13%), став по этому показателю восьмой среди других перевозчиков РФ. Маршрутная сеть авиакомпании Nordwind включает более 200 направлений полетов по России и зарубежным странам.