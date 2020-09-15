В этом году в фестивале примут участие 80 издательств. В проекте будет представлен 31 регион России и 9 зарубежных стран. Часть программ пройдет в онлайн режиме.

Фестиваль направлены на популяризацию чтения, продвижение национальных литератур и языков. Он объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер науки, культуры и образования, любителей книги из различных регионов России и зарубежных стран.

"Ключевыми событиями "Читающего мира" — 2020 станут программы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. Среди запланированных мероприятий — литературные праздники, конкурсы, выставки-ярмарки, презентации новых книг и журналов, выступления писателей и творческих коллективов", — отмечает пресс-служба.