Авиаперевозчик выделил операции SkyMiles в самостоятельную компанию, которая вместе с Delta Air Lines выпустит облигации и станет ее созаемщиком по кредиту.

Несмотря на то, что Delta Air Lines привлекла уже $16,5 млрд с начала пандемии, авиакомпании по-прежнему нужны средства, поскольку ее расходы составляют порядка $27 млн в день, заявил главный финансовый директор компании Пол Якобсон на прошлой неделе.

Американские авиаперевозчики получили $25 млрд из программы стимулов, принятой властями США для поддержки экономики в марте этого года, на пике кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это позволило им сохранять рабочие места все лето, несмотря на то, что спрос на авиаперевозки оставался крайне низким. Однако средства этой программы будут исчерпаны уже в конце текущего месяца, в то время как надежды на дальнейшую помощь от государства становятся все более призрачными, поскольку американские законодатели не могут согласовать новый пакет мер поддержки экономики, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на авиаперевозки в настоящее время держится примерно на уровне 30% от уровня прошлого года, и сигналов его скорого восстановления пока нет. В связи с этим выживание авиакомпаний зависит от их способности привлекать денежные средства, отмечают эксперты.

United Airlines в июле привлекла $6,8 млрд под обеспечение программы лояльности MileagePlus, Spirit Airlines — $850 млн под свою программу лояльности. American Airlines использовала программу лояльности для получения кредита на сумму $4,8 млрд от государства.

Программы для пассажиров, активно пользующихся услугами авиакомпаний, впервые появились в 80-х гг., и со временем стали важным источником прибылей авиаперевозчиков. Они зарабатывают, продавая "мили" банкам и ритейлерам, которые дарят их своим клиентам за использование, например, кредитных карт или покупки в магазинах. Таким образом, авиакомпании выигрывают от любой сделки с использованием кобрендинговых карт, вне зависимости от того, совершается ли покупка авиабилетов или одежды.