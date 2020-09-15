"В Москве зафиксирован рост числа новых случаев заражения COVID-19, это объяснимо и зависит от следующих факторов. В первую очередь, в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Количество тестов, которые делают лаборатории в столице, возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. Кроме того, в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест", — сказали в оперштабе.

По словам собеседника агентства, заполняемость записи на ПЦР-исследование в городских поликлиниках выросла практически в два раза.

"Запись на тестирование при этом не полная — доля свободных слотов составляет до 10% в течение недели. Тест-системы становятся все более точными, число ложноотрицательных тестов уменьшается. При этом доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась",- сказали в штабе.

Там также отметили, что рост новых случаев объясняется и транспортной активностью.

"Число уникальных пассажиров на общественном и личном транспорте выросло на 6 миллионов. Работодатели вернули большую часть сотрудников к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты — в вузы. Помимо этого, из регионов вернулись работники, приезжающие в столицу на сезонные заработки. Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 млн туристов",- сказали в оперштабе.

Кроме того, стабильная эпидситуация позволила людям активнее общаться и передвигаться по городу. Из-за холодов вместо прогулок в парках и проведения времени на даче многие выбирают визиты в музеи, кинотеатры и кафе — это также увеличивает количество людей в общественных пространствах, отметил собеседник агентства.

В штабе также подчеркнули влияние фактора инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа.

"При этом коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остаётся высокой — 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%",- сказали в оперштабе.