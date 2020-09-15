"Зимбабве идет по стопам других африканских стран, которые уже открыли свои границы для международных путешественников, отменили комендантский час и постепенно возобновляют международный туризм. 1 октября страна также начнет принимать иностранных туристов. Внутренние перелеты возобновились 10 сентября", — пишет издание.

Как отмечает газета, все путешественники по прибытии должны при себе иметь справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, полученную в аккредитованной лаборатории не ранее, чем за 48 часов до вылета. Кроме того, туристы должны будут соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и регулярно пользоваться санитайзерами.

По словам министра окружающей среды, климата, туризма и гостеприимства Зимбабве Мангалисо Ндлову, туристам будут доступны все развлечения с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер – водные и вертолетные экскурсии, сафари-туры, джиппинг, зиплайны. Водопад Виктория также открыт для посетителей.

Как сообщили в управлении по туризму Зимбабве (ZTA), перезапуск международного туризма стал долгожданной новостью для турбизнеса страны, пострадавшего во время пандемии.

Как считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), хотя Зимбабве и является достаточно дорогим, специфическим и нишевым направлением, определенный рост интереса к нему возможен из-за ограниченности выбора у российских путешественников.

"Зимбабве – отличное, но недешевое направление для активного и познавательного туризма, которое часто выбирают россияне в рамках индивидуальных туров на регулярных рейсах. Это те граждане нашей страны, которые много путешествуют и влюблены в африканскую природу", — пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По словам туроператоров, с учетом подорожания авиабилетов и ослабления рубля, стоимость тура на двоих в Зимбабве в этом году может начинаться от 300 тыс. рублей.

В свою очередь, стоимость авиабилетов тоже очень высокая. Так, по данным сервисов по бронированию авиабилетов, в октябре самый быстрый рейс в Зимбабве из России предлагается с двумя пересадками – одна в Лондоне, другая в Йоханнесбурге (ЮАР).