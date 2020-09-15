"С 14 сентября к работам на будущей территории парка приступили геодезисты и дендрологи. Будет произведено описание каждого дерева с объемом ствола не менее 5 сантиметров. В настоящий момент здесь уже есть действующие тропы, которые станут основой пешеходного маршрута общественной зоны отдыха", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на территории парка планируется создать несколько локаций, в частности заповедную зону, которая останется практически в первозданном виде, и где все редкие виды флоры и фауны будут находиться под особой охраной.

"На границе участка будущего парка произрастает уникальное дерево — "Липа-Патриарх", возраст которого более 250 лет. Само дерево является памятником природы, находится под особым наблюдением экологов. Также на участке будущего парка расположен ручей, берущий свое начало из глубины земли. По его берегам растут местные орхидеи, а в заводи ручья найден краснокнижный тритон", — сказал представитель компании.

Планируется, что на создание и благоустройства парка будет направлено около 300 млн рублей. После завершения работ вся инфраструктура объекта будет передана администрации Сочи.

AVA Group (Краснодар) — многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов жилого и промышленного назначения. На данный момент под управлением бренда AVA Group объединены компания "АСК" (занимается строительством в Краснодаре) и компания "AVA Sochi" (занимается строительством в Сочи).