"Развитие велосипедной̆ индустрии и изменение трендов в туризме и потреблении обратили внимание общественности на необходимость создания национальных систем велосипедных маршрутов. Исследовательская велоэкспедиция из Москвы в Санкт-Петербург, организованная командой Let’s bike it! и консалтинговой компанией КБ Стрелка, стартовала в эти выходные в Москве. Проект реализуется в рамках создания веломастерплана Москва – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростуризме, велоэкспедиция продлится 16 дней, протяженность заезда составит 1150 километров. В маршрут войдут исторические поселения – Торжок, Осташков и Санкт-Петербург, а также другие города, обладающие культурным наследием – Великий̆ Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина.

В экспедиции принимают участие чуть больше 10 человек, среди них любители с опытом и новички велоспорта. Их цель – ознакомиться с трассой, исследовать максимально проблемные участки и изучить туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей.

"Популярность велотуризма в России продолжает расти на фоне развития внутреннего туризма и роста запроса на активный̆ отдых. Однако отсутствие необходимой̆ инфраструктуры для велосипедистов пока мешает реализации существующего спроса как внутри страны, так и вне ее. Создание обустроенного веломаршрута Москва – Санкт-Петербург может стать первым национальным проектом в области велотуризма и позволит объединить территории в единую туристическую сеть", — считают в ведомстве.

Как сообщили в Ростуризме, сейчас подобные маршруты являются важнейшей̆ частью транспортных систем многих развитых стран мира. Например, сеть велосипедных трасс Eurovelo – проект Европейской федерации велосипедистов.

"Собранные в ходе исследования материалы лягут в основу обновления инфраструктуры, что обеспечит популярность маршрута Москва – Санкт-Петербург среди пользователей с любым уровнем физической подготовки", — добавили в ведомстве.

Первая поездка на велосипедах по маршруту Москва – Санкт-Петербург состоялась в 1895 году, которая и положила начало велосипедному туризму в России. В качестве основных ориентиров участники взяли наработки жителей городов, которые находятся на маршруте.

Проект реализуется при поддержке Ростуризма.