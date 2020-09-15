"После подписания в конце июля постановления №1073 об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег туристам, они обязаны это сделать в течение 60 дней. И как минимум 10-20% адресатов не откликнулись на эти письма", — рассказала она.

По данным РСТ, у некоторых компаний число замолчавших партнеров достигает нескольких тысяч.

"Как говорят туроператоры, связь между ними, агентствами и потребителями нарушена. Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на удаленку, остались только личные мобильные телефоны. Некоторые сами выходят на связь с партнерами, но не все", — добавила Тюрина.

По ее словам, у туроператоров из-за этого возникли сложности с возвратом денег туристам – они просто не знают, куда их отправлять, так как оплата проводилась через турагентства, а те молчат. В некоторых случаях туристы обращаются к туроператорам сами и выясняется, что оплата от агентств не поступала.

"Турагентства оказались в очень тяжелой ситуации, так как в основном зарабатывали на продаже зарубежных туров. Как считают эксперты, с марта 2020 года по март 2021-го с рынка уйдет не менее 40-45% точек продаж. Если у какого-то агентства было две-три офлайн-точки, останется одна. Общее число юрлиц в этой сфере может сократиться на 20-25%", — добавила Тюрина

Правительство РФ 24 июля утвердило постановление об особенностях на 2020-2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного туроператорами или турагентствами с туристами до 31 марта 2020 года. В соответствии с документом туроператоры имеют право предложить таким туристам равнозначный тур на тех же условиях по перевозке, отелю и питанию не позднее декабря 2021 года. Либо, если турист потребует возврата денег за тур, вернуть их до этой же даты.

Нескольким категориям клиентов туроператоры обязаны вернуть средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате. Это люди старше 65 лет либо те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Под такой ситуацией понимается наличие у туриста инвалидности, его временная нетрудоспособность, регистрация в качестве безработного в службе занятости. По данным РСТ, таких туристов оказалось порядка 10% от их общего числа.