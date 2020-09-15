Нацпарк расположится в восточной части края на территории Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского районов и будет создан на базе трех действующих государственных природных заказников краевого значения – "Тогульского", "Ельцовского" и "Сары-Чумышского" с включением в его состав дополнительных участков.

Как следует из документа, общая площадь "Салаира" превысит 161,2 тыс. га. Финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология".

"Новый национальный парк создается для сохранения и восстановления как характерных типов растительных сообществ Салаирского кряжа – коренных пихтово-осиновых и березово-осиновых лесов с зарослями кустарников и высокотравными лугами, так и редких кедровых и реликтовых сибирских широколиственных лесов из сибирской липы и зеленокорой осины", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

На территории будущего национального парка расположен ряд уникальных геологических и палеонтологических объектов, которые в дальнейшем они могут быть включены в экскурсионно-туристические маршруты.

"Проект будет способствовать развитию экологического туризма и благоприятно скажется на экономике региона", — говорится в записке.