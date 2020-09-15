Регулярные рейсы возобновляются с 19 сентября по международному маршруту Калининград — Гданьск.

В соответствии с распоряжением правительства РФ, воспользоваться международным автобусом могут в некоторых случаях граждане иностранных государств, а также жители России, имеющие вид на жительство за рубежом, выезжающие для получения образования, на работу или к нуждающимся в уходе за близкими родственниками.

Особенностью данного маршрута будет условие, что на российско-польской границе в пункте пропуска "Мамоново-2 — Гжехотки" пассажиры должны будут пересечь границу пешком и пересесть в автобус сопредельного государства. Такая схема движения будет действовать для российского и польского транспорта.

Как сообщалось, 10 марта Польша ввела санитарный контроль на границах России в связи с угрозой распространения коронавируса. Движение пассажирских автобусов и легкового автотранспорта было остановлено. Грузовой транзит автотранспорта разрешался с условием строгих противоэпидемиологических мер.