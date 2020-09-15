Так, например, чартерная AZUR air запросила допуски к регулярным рейсам из ряда городов РФ в Лондон, Каир, на Мальдивы. Авиакомпания Nordwind просит допуск к маршруту Калининград — Стамбул. Эти два направления открыты для полетов.

В то же время Red Wings и "Азимут" просят допуски к регулярным рейсам из регионов в пока еще закрытый Азербайджан, NordStar, "Уральские авиалинии" и AZUR air — в Армению, "Россия", Utair, "РусЛайн" — в Белоруссию. Также перевозчики претендуют на допуски в Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Китай и целый ряд других пока не разрешенных к полетам стран. Несколько компаний запросили допуски и к чартерным рейсам: в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, Испанию, Францию.

Некоторые перевозчики просят допуски к рейсам текущего весенне-летнего расписания (действует до конца октября), некоторые — запасаются на осенне-зимнее.

Заседание комиссии запланировано на 17 сентября в заочной форме.

РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж на фоне пандемии COVID-19 в конце марта. 1 августа перевозчикам разрешили летать из нескольких российских городов в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), с 10 августа — в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, с 15 августа — в Швейцарию. В сентябре также возобновились регулярные рейсы в Каир, Дубай и на Мальдивы.