"Конкурс проводится среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Подмосковья". — говорится в сообщении.

Конкурс пройдет по номинациям: "Загородная гостиница года" в разных категориях, "Городская гостиница года", "Мини-отель года", "Эко-отель года", "SPA-отель года", "Горнолыжный отель года", "Бизнес-отель года", "Пансионат (дом отдыха) года", "Хостел года", "Кемпинг (глэмпинг) года", "Туроператор года", "Турагент года".

Прием заявок комитет по туризму Московской области проводит до 30 сентября. В октябре 2020 года состоится очная защита презентаций.