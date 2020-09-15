В связи со сложной аварийной обстановкой, вызванной неблагоприятными погодными условиями (дождем — ИФ), с 14 до 20 сентября включительно отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 — Байкал", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 сентября на 78-м км участка КБЖД Порт Байкал — Уланово произошел камнепад. Камни попали под поезд, никто не пострадал. РЖД приняли решение вернуть туристов с поезда в пункт отправления — Порт Байкал, а затем сообщили о приостановке движения.

В настоящее время на юге Иркутской области идут сильные дожди. Ранее МЧС предупреждало о возможном сходе селевых потоков.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.

Сейчас КБЖД используется для туристических целей.