"В рамках выделения грантов победителям (IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды — ИФ) Звенигород получит 70 миллионов рублей на реализацию проекта "Звенигород — гостиный город". Целевые средства помогут в короткие сроки повысить туристическую привлекательность города, модернизировать уже имеющиеся точки притяжения и создать новые", — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Андрея Иванова.

В пресс-службе уточняют, что победа в конкурсе позволит развить и благоустроить центральную часть Звенигорода.

После осуществления проекта предполагается увеличение числа туристов более чем на 15%, привлечение инвестиций создаст до 600 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало одним из регионов-лидеров по числу проектов, победивших в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Из 10 заявок, поданных для участия, в число лучших вошли семь. На их реализацию Подмосковье получит в общей сложности 440 миллионов рублей.

Звенигород – один из древнейших городов Подмосковья, ровесник Москвы. Здесь сохранились такие бесценные исторические памятники, как Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в конце XIV в., с собором Рождества Богородицы в центре, Успенский собор, построенный в 1396-1399 годах, который является наиболее древним из сохранившихся храмов Москвы и области. Окрестности города украшают многочисленные усадебные комплексы: Введенское, Ершово, Дютьково, Дунино и др.