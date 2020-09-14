"Аэрофлот по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан РФ", — сообщила Спивакова.

Так называемые "вывозные" рейсы, по ее словам, сохранятся из городов, "в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются". Это города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, некоторые другие направления, отметила Спивакова.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия отменяет вывозные рейсы по европейским направлениям, а также из США в Москву. Теперь вместо них в открытой продаже доступны билеты на регулярные рейсы "Аэрофлота". Как отмечает издание, это как минимум рейсы в Москву из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, куда ограничен въезд граждан РФ, а также из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса на период до середины октября.