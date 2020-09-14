Исследование компании учитывает как отдых россиян, проведенный в стране, так и статистику по уже доступным зарубежным направлениям.

"В категории авиа- и железнодорожных билетов в июне, когда регионы сняли ограничения, количество транзакций выросло в 2,6 раза, а оборот в 3,6 раза в сравнении с маем. В июле к июню рост продолжился: количество операций увеличилось на 73%, а оборот вырос в два раза. В августе количество транзакций уменьшилось на 8%, а оборот на 2%. В целом число транзакций в июне-августе 2020 года снизилось на 21% к лету прошлого года, а оборот уменьшился на 45%", — сообщили в пресс-службе платежной системы.

По ее данным, средняя стоимость авиабилета составила летом 14 205 рублей, что на 32% меньше, чем годом ранее. Средний чек на железнодорожный билет – 3 563 рубля, что означает снижение на 9%.

"В сегменте бронирования гостиниц рост количества транзакций и оборота в июне к маю составил 49% и 72% соответственно. В июле к июню количество транзакций увеличилось на 62%, а оборот вырос в 2,9 раза. В августе к июлю транзакции выросли на 39%, а оборот на 75%. Тем не менее в сравнении с летом прошлого года количество и оборот транзакций снизились на 37% и 61% соответственно. Средний чек – 11 184 рубля, что на 39% ниже, чем летом прошлого года", — добавили в компании.

Туристических путевок, по данным QIWI россияне, наоборот, стали покупать больше, но более дешевых.

"В июне-августе 2020 года количество транзакций по покупке турпутевок выросло на 45% в сравнении с прошлым годом, а оборот за тот же период снизился на 58%. Средний чек также стал меньше на 72% и составил 10,2 тыс. рублей. Пик продаж турпутевок пришелся на август. Регионами-лидерами в этом месяце по размеру среднего чека стали Саратовская область (76 380 рублей), Тамбовская область (73 345 рублей), Татарстан (70 406 рублей), Ямало-Ненецкий АО (65 952 рубля) и Брянская область (63 867 рублей)", — следует из данных QIWI.

В пресс-службе компании также отметили, что летом выросло число запросов на возврат средств за оплаченные путевки и билеты, которыми туристы не смогли воспользоваться из-за пандемии коронавируса.

"Туристические компании предлагают восполнение отмененных поездок баллами или перебронированием на другое время, но клиенты продолжают подавать заявки на возврат в банки-эмитенты. Это связано, в первую очередь, с нестабильной экономической ситуацией и потерей россиянами части доходов. В то же время это создает непростую ситуацию для туристического рынка, который только начал медленно восстанавливается за счет внутренних направлений, а его полное восстановление возможно только при отсутствии рисков второй волны пандемии", — считает коммерческий директор группы QIWI Александр Агаков.