"С 15 сентября только совершеннолетний пассажир может перевозить животных, притом только один контейнер с одним комнатным прирученным питомцем. Исключение составляют котята или щенки в количестве не более трех (в контейнере) в возрасте старше восьми недель, но не старше шести месяцев. Их можно перевозить в пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает 8 кг", — говорится в сообщении.

Как отмечает "Аэрофлот", пассажир, планирующий взять с собой в поездку питомца, должен сообщить об этом при бронировании, покупке авиабилета или по телефонам контакт-центра перевозчика не позднее, чем за 36 часов до вылета. "Перевозка животных производится только с согласия авиакомпании, существуют ограничения по количеству и видам перевозимых животных", — подчеркивает компания.

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу. Хорьки, сурикаты, фенеки, лори, мини-кролики, игрунки и другие, принимаются к перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа, если они являются комнатными прирученными животными.

"Комнатные прирученные животные и птицы перевозятся в контейнере (клетке) в пассажирском салоне или в багажном отсеке. Для перевозки в пассажирском салоне в качестве контейнера может использоваться мягкая сумка-переноска закрытого типа", — поясняет компания.

Собаки, относящиеся к потенциально опасным породам (сторожевые, бойцовые), перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции, добавляет "Аэрофлот".

Как напоминает авиакомпания, к перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа не принимаются собаки, относящиеся к брахицефальным породам: бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес и другие, грызуны (морская свинка, крыса, шиншилла), пресмыкающиеся, членистоногие (насекомые, паукообразные, ракообразные), рыбы и другие морские и речные обитатели, требующих перевозку в воде. Также не принимаются дикие животные и птицы, больные и подопытные, а также животные, масса которых вместе с контейнером превышает 50 кг.