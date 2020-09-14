Всего за 8 месяцев 2020 года пассажиропоток увеличился на 1% в сравнении с январем-августом 2019 года, до 1,24 млн человек. "Выход на прошлогодние показатели стал возможным за счет отмены карантинных ограничений в крае и возобновления летнего туристического сезона", — отмечается в сообщении.

В августе пассажиропоток подскочил на 66% и достиг 575,1 тыс. человек.

Больше всего туристов прилетало в Анапу из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы.

Как сообщалось, из-за ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции аэропорт с 29 марта перешел на ограниченный режим работы. Из-за карантинных мер в апреле пассажиропоток аэропорта рухнул на 90%, до 5,739 тыс. пассажиров. С 22 июня все ограничения были сняты.