"Конфедерация индустрии туризма Кералы (CKTI) обратилась к властям провинции с просьбой предпринять немедленные шаги для возобновления работы туристического сектора, поскольку если сейчас этим не заняться, отрасль, возможно, никогда уже не удастся перезапустить", — пишет издание.

Как отмечает газета, президент CKTI призвал центральное правительство и властей Кералы к принятию долгосрочных мер для спасения отрасли и обеспечения безопасности здоровья туристов.

"Такие штаты, как Карнатака, Тамиланд, Гоа и Махараштра открыли туристический сектор хотя бы для внутреннего туризма с соблюдением мер безопасности. Если Керале тоже позволят запустить туризм, начиная с внутреннего и заканчивая приемом иностранных туристов, то это станет самым долгожданным подарком для турбизнеса. В таком случае туризм Кералы придет в норму уже к концу декабря", — считает президент CKTI.

По словам генерального секретаря конфедерации туризма Саджива Курапа, в Керале закрыто более 4 тыс. отелей, более тысячи плавучих домов, не работают курорты, аювердические центры, туркомпании.

Экономика штата сильно зависит от туризма, его доля в ВВП Кералы – 12%. В январе власти Кералы прогнозировали, что в 2020 году регион посетит 2 млн иностранных туристов.

Штат Керала находится на юго-западе Индии, он востребован среди поклонников ведической медицины и йога-туров. Туристов также привлекает тропический климат Малабарского берега, пышная растительность, уникальная культура и традиции региона.