На днях авторы проекта представили его экспертам Агентства стратегического развития РФ.

По замыслу разработчиков, создание туристического кластера поможет решить главные инфраструктурные вопросы для развития этих территорий.

"Мы предлагаем использовать таганайский опыт обустройства маршрутов. Идеи, которые мы применяем уже сейчас, могут быть тиражированы и на другие территории. Благодаря таким мерам нагрузка на природные комплексы может быть нивелирована", — цитирует пресс-служба директора объединённой дирекции нацпарков "Зигальга" и "Таганай" Алексея Яковлева.

В свою очередь в пресс-службе нацпарка "Интерфаксу" уточнили, что создание современной инфраструктурф позволит увеличить турпоток более, чем в два раза.

"Сегодня "Таганай" уже принимает более миллиона туристов за год. Развитие кластера позволит принимать два — два с половиной миллиона человек. Для этого обходимы серьезные финансовые вливания в создание инфраструктуры вокруг всех трех нацпарков", — отметили в пресс-службе.

В частности, речь идет о строительстве качественных дорог, по которым можно будет проехать в любое время года, подведении газа для отопления жилья на территориях нацпарка. Сегодня они топятся дровами.

Также вокруг охранных зон должны появиться места для проживания туристов разного уровня комфорта и экономического класса — от недорогих хостелов и кемпингов до комфортабельных отелей.

"Это позволит разрабатывать новые серьезные проекты. Например, 140-километровый круговой туристический маршрут, включающий три нацпарка, который можно будет преодолеть как пешком, так и на лыжах или велосипеде. Кроме всего прочего, такой подход позволит сконцентрировать туристов в определённых местах", — добавили в пресс-службе.

Ранее эксперты АСИ лично оценили территорию туристического кластера "Горный Урал", высказав мнение, что таганайская Большая Каменная река может привлечь гостей из всех регионов страны.