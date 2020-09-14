"Управление жандармерии района Манавгат в Анталье задержало мошенников, которые воровали деньги с банковских карт туристов. Об инциденте стало известно после того, как в управление поступило два заявления от российских туристов о краже денег с карт в поселках Кумкёй и Чолаклы", — пишет издание.

Как отмечает газета, мошенники выслеживали туристов у банкоматов рядом с отелями и предлагали им свою помощь в снятии денег с карт. В Кумкёй россиянин пытался снять в банкомате деньги, но из-за незнания турецкого языка у него не получалось провести операцию. Тогда "на помощь" пришли злоумышленники, из-за которых карта застряла в банкомате. Они сообщили, что теперь вытащить ее невозможно, а туристы отправились в офис компании, чтобы отменить операцию.

За это время мошенники достали карту и сняли с нее 32 тыс. рублей. Когда в банке россиянин узнал, что до блокировки карты с нее была сняты деньги, он написал заявление о краже. "В тот же день другой российский турист, отдыхавший в пятизвездочном отеле в районе Чолаклы, написал заявление о краже 30 тыс. рублей и $74. Мошенники действовали по той же схеме", — пишет Hürriyet.

Как сообщает газета, сотрудники жандармерии сразу заподозрили, что оба случая могут быть связаны с одной и той же группой мошенников из-за схемы кражи средств и соседству населенных пунктов. Злоумышленников удалось выследить по камерам. Суд Манавгата принял решение арестовать троих из них, а четвертого освободить из-под стражи под подписку о невыезде.