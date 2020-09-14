"В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в РФ в последние месяцы остается стабильной, темп прироста составляет полпроцента, только в 15 субъектах РФ эта цифра чуть больше единицы", — сообщила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Она также отметила, что на сегодняшний день Россия остается на 40 месте по уроню заболеваемости на 100 тыс. населения. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что определенные нарушения требований соблюдения мер профилактики в субъектах присутствуют, "люди устали", при этом на сегодняшний день эпидситуация требует "мобилизации сил, чтобы не допустить каких-то ограничений, которые сегодняшняя эпидситуация не требует".

Глава Роспотребнадзора отметила, что рост заболеваемости в России незначительный, "но он есть, говорит о том, что требования к самим себе надо увеличить".

По ее словам, причина роста заболеваемости коронавирусом в регионах — значительное расширение тестирования. "На сегодняшний день более 300 тысяч исследований проводится ежедневно, и регионы наращивают этот объем", — отметила Попова.

Еще одним важным фактором является переход предприятий с дистанционной формы работы на очную. При этом, уточнила глава Роспотребнадзора, не всегда соблюдаются санитарные требования.

"Крайне важно отметить и возвращение жителей наших регионов из туристических поездок из-за рубежа, и тестирование, и скрининговый мониторинг, который мы проводим для всех, кто возвращается из-за рубежа", — пояснила Попова.

Она сообщила, что количество таких людей растет, "переваливает за сотни тысяч и количество "находок" также растет".

"Но, таким образом, мы ставим барьер на входе в нашу страну — это тоже крайне важно и здесь нужно уделить большое внимание для всех, кто возвращается, и для тех, кто собирается в такие поездки", — рассказала Попова.

Также, отметила Попова, в конце августа началась пересменка у многих вахтовиков. "Введенный нами обязательный скрининговый этап обследования всех, кто заступает на вахту, также дает нам определенное количество положительных "находок" у людей", — заметила глава Роспотребнадзора.

Она уточнила, что в Магаданской области вахтовики в структуре заболевших коронавирусом составляют 40%.