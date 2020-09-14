Первый рейс с туристами прибыл из канадского Монреаля в аэропорт Кайо-Коко на одноименном острове. Специализирующая на туристических перевозках авиакомпания Air Canada Vacations заявила, что до конца сентября будет выполнять рейсы по этому маршруту еженедельно, а с октября – дважды в неделю.

Для иностранных туристов на острове обязателен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии. Как сообщается, на первом рейсе из Канады у всех пассажиров он оказался отрицательным. Также введены контроль температуры в аэропорту и обязательное ношение масок. Кроме того, из-за коронавируса на Кубе расширили прием кредитных карт, которыми раньше можно было оплачивать услуги только в отелях и крупных торговых центрах.

Куба закрыла въезд для иностранных туристов из-за пандемии коронавируса в марте, а с 1 июля начала постепенно ослаблять ограничения. Первыми отели открылись на островах Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и некоторых других. Но международные полеты не возобновлялись до сентября.

Канада – главный поставщик туристов на Кубу, в 2019 году остров принял 1,1 млн туристов из этой страны, тогда как общее число иностранных гостей составило 4,2 млн. Число российских туристов на острове в 2019 году составило почти 180 тыс. О сроках возобновления прямого авиасообщения между Россией и Кубой пока ничего неизвестно.

Всего на Кубе было зафиксировано около 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 100 человек умерли. Правда, сейчас начался рост числа заражений в Гаване, которая пока закрыта для туристов.