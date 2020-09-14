"За январь-август плательщиками курортного сбора стали свыше 190 тыс. человек. Несмотря на пандемию, в краевой бюджет уже поступило 85,5 млн рублей, из них 23 млн рублей — за июнь-август", — говорится в сообщении.

Согласно данным Минтуризма региона, в январе-августе минувшего года было собрано 190 млн рублей. Таким образом, в нынешнем году курортного сбора уплачено практически вдвое меньше.

По данным управления по информполитике, даже в условиях ограничительных мер благодаря курортному сбору у городов Кавказских Минеральных Вод сохраняется возможность реализации ряда проектов по обновлению и развитию инфраструктуры.

"Так, до конца года в том числе планируется выполнить работы по благоустройству Верхнего парка в Ессентуках, нижних терренкуров Курортного парка в Железноводске, второй очереди мемориального комплекса "Журавли" и сквера при памятнике Ходжаеву в Кисловодске, сквера и прилегающей территории в районе источников минеральной воды N4 и N7 в Пятигорске", — поясняется в пресс-релизе.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Как сообщалось, санатории по решению правительства РФ не могли принимать отдыхающих с 28 марта до 1 июня. Эта мера была принята для предотвращения распространения коронавируса.

С 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризма и Роспотребнадзор.

Курортный сезон стартовал в регионе Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край) 10 июля. Однако до сих пор не все санатории возобновили работу.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 санаторно-курортных организации, большинство из них находятся Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.