Разработанный ведомством проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в понедельник, проводится его обсуждение.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект перевозки "кометами", построенными на отечественных верфях по проектам российских организаций, "является убыточным". В федеральном бюджете на 2020 год Росморречфлоту предусмотрены 150 млн рублей бюджетных ассигнований на предоставление субсидии компании-оператору.

Вместе с тем, согласно утвержденным Кабмином РФ в конце 2018 года правилам, условием для предоставления субсидии "является обеспечение минимального порогового значения количества перевезенных пассажиров за период, в котором предоставляется субсидия".

При этом из-за коронавируса в "кометах" возможна дистанционная рассадка пассажиров, что неизбежно приведет к их уменьшению.

Подготовленные Минтрансом РФ изменения в правила "предусматривают предоставление субсидии организации при уменьшении численности принимаемых пассажиров в связи с необходимостью соблюдения безопасных дистанций в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" в условиях введения "временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции (2019-nСoV)".

Документ направлен на предотвращение возможного банкротства проекта.

"Минимальное пороговое значение количества перевезенных пассажиров за период, в котором предоставляется субсидия, не должно быть ниже показателя, рассчитываемого исходя из количества посадочных мест судна, умноженного на количество рейсов (количество рейсов определяется как плановое количество рейсов в период навигации, определенное расписанием) и скорректированного на коэффициенты населенности судна (степень занятости пассажирских мест на судне при совершении одного рейса) — 0,67 и погодных условий — 0,9, в случае введения в 2020 году режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъекте Российской Федерации, на территории которого организация осуществляет морские скоростные пассажирские перевозки на морских скоростных судах на подводных крыльях, минимальное пороговое значение количества перевезенных пассажиров корректируется на коэффициент населенности судна — 0,3 и погодных условий — 0,9", — указывается в проекте постановления Кабмина.

Ранее в правилах значились только две цифры: 0,67 и 0,9.

Субсидия выделяется в рамках реализации подпрограммы "Государственная поддержка" госпрограммы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторожденийна 2013-2030 годы".

"Комета 120М" — быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь дан летом 2018 года. В прошлом году навигация началась 1 июня, за сезон перевезли 39 тыс. пассажиров.

В текущем году "Комета" совершает два рейса в день — в 2019-м их было четыре.

Стоимость билетов осталась прежней: стандарт — 500 рублей, комфорт — 800, для детей — 200.