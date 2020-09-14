Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в российском представительстве Национального агентства по туризму Италии (ENIT), приложение создано министерствами здравоохранения и технологических инноваций страны. Оно отслеживает контакты между людьми и предупреждает пользователей, потенциально подверженных заражению коронавирусом.

"Приложение не требует идентификации или геолокации пользователя. Фактически оно является полностью анонимным и хранит данные в зашифрованном виде на итальянских серверах. Если у иностранного гражданина проявляются симптомы, характерные для COVID-19, или если он получил уведомление о подверженности риску, он может позвонить по номеру 118 (в экстренных случаях), бесплатному номеру 1500 или по бесплатным номерам конкретного региона, доступным на веб-сайте salute.gov.it. При положительном тесте на коронавирус его проинструктируют, как ввести в приложение ключ разблокировки", — рассказали в ENIT.

Как пояснили в агентстве, приложение будет отправлять уведомления о возможных заражениях и рекомендации о том, как лучше всего действовать. После отъезда из Италии гражданин может продолжать получать уведомления о возможном заражении в течение 14 дней с последнего дня пребывания.

Приложение бесплатно и доступно в магазинах Apple и Google на пяти языках: английском, французском, немецком и испанском, а также итальянском.