"За время, прошедшее после открытия российско-абхазской границы (1 августа), коронавирус был обнаружен у семи туристов. Были еще случаи, когда у отдыхающих была температура, но это не всегда связано с коронавирусом, поскольку есть и другие сезонные вирусы", — сказал он.

По данным оперативного штаба Абхазии, общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике составляет 656 человек. Из них 186 пациентов выздоровели, шесть человек скончались.

Все шестеро скончавшихся от осложнений от COVID-19 были жителями Абхазии, отметил министр.

В стационаре Гудаутской ЦРБ находится 64 человека, в тяжелом состоянии 11 человек, средней степени тяжести 18 пациентов.