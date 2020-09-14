"15-летняя россиянка, которая приехала на отдых в Анталью со своей семьей, подверглась сексуальному насилию со стороны официанта в номере, где она проживала. После случившегося девушка подошла к русскоговорящему менеджеру по работе с гостями Юлии Скворцовой и потребовала вызвать в гостиницу сотрудников жандармерии или полиции. Между тем, руководство отеля пыталось скрыть произошедшее, опасаясь за репутацию бренда", — пишет издание.

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля. В свою очередь, консул РФ в провинции Иван Степанов, которому стало известно об этой истории, направил обращения в Минтуризма Турции и в ассоциацию отельеров Средиземноморья.

"Такое поведение руководства отеля несовместимо с принципами гостеприимства. Они хотят скрыть отвратительный инцидент и игнорировать высокие стандарты турецкого гостиничного менеджмента, это неприемлемо и недопустимо. И мы требуем, чтобы в связи с происшествием были приняты необходимые меры", — цитирует издание дипломата.

По словам генерального менеджера отеля Фатмы Доган, об инциденте она узнала не сразу, и была ошеломлена случившимся. "Когда сотрудники мне сообщили, что наш официант домогался до российской туристки, я попросила персонал передать ей, чтобы она обратилась по этому вопросу в правоохранительные органы", — сообщила управляющая.

Она заявила, что расследование инцидента не подтвердило обвинения россиянки.

"Обвиняемый сотрудник работает с нами уже четыре года. Он видел, как россиянка целовалась с другим туристом около своего номера. Это же видел и ночной менеджер отеля. Потом девушка остановила проходящего мимо официанта и попросила не говорить об этом ее маме. Конфликт между ними разгорелся на этой почве", — рассказала Доган.

Как сообщает Hürriyet, подозреваемый в изнасиловании официант был временно отпущен из полиции, однако расследование будет продолжаться.