Сокуров создал масштабную мультимедийную инсталляцию, вдохновившись картиной Рембрандта. "Возвращение блудного сына". Проект "Lk 15, 11 — 32" сочетает в себе скульптуру, живопись, видео-произведения и музыку.

Выставка в Эрмитаже основывается на художественной концепции экспозиции, представленной в павильоне России на 58-й Венецианской биеннале современного искусства в 2019 году. При этом экспозиция в Белом зале станет расширенной и видоизмененной версией венецианского проекта.

Сокуров раскрывает библейскую историю о блудном сыне с самых разных, порой неожиданных сторон.

"Я вижу здесь сюжет жизни. Говорю сейчас не о размышлениях исследователей, их расшифровках. Меня интересуют просто старый человек и вернувшийся к нему сын, совсем другой человек. Почему сегодня надо об этом думать? Это кажется мне очень важным. Мы все окружены расставаниями, разлуками, смертями", — цитирует музея режиссера.

Внутри инсталляции зритель встретится со скульптурными воплощениями отца и сына, словно вышедшими из картины Рембрандта, перенесется в мастерскую великого голландского художника и увидит авторские видео-произведения, созданные под руководством Сокурова.

"Переосмысливая всем известный сюжет, режиссер создает особое пространство, позволяющее каждому человеку обнаружить новые для себя аспекты этой истории", — говорится в сообщении.