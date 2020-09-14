Как сообщает пресс-служба музея, на ней будут представлены более 100 произведений самобытного искусства Японии с древности до наших дней. Петербуржцы увидят традиционные предметы для чайной церемонии, столовую утварь и разнообразные предметы искусства современных японских художников, выполненные в технике якисимэ.

Выставка "Керамика Якисимэ: метаморфозы земли" посвящена одному из наиболее древних способов производства керамики, развитие которого шло в Японии по особому пути. Самые ранние предметы керамики якисимэ датируются IV-V вв. Эта техника была очень популярна, начиная со средних веков и вплоть до нового времени. Керамика якисимэ производилась по всей Японии, основными центрами производства были Бидзэн, Сигараки и Токонамэ.

Для изготовления керамики якисимэ неглазурованные предметы из глины обжигаются при высокой температуре в специальных печах, называемых "ана гама" (буквально "пещерная печь"). Зола в печи, попадая на глиняную поверхность, плавится и образует непредсказуемый рисунок — природную пепловую глазурь. Такие метаморфозы пепла и пламени каждый раз создают на поверхности уникальный узор.